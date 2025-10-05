Политолог рассказал, зачем США нападать на Венесуэлу и как будет проходить такая война

В начале октября американский лидер Дональд Трамп уведомил Конгресс США о том, что страна формально вовлечена в вооружённый конфликт с наркокартелями. Ещё в конце сентября он намекнул на ужесточение мер против Венесуэлы, называя страну «наркотической угрозой». Вашингтон обвиняет президента страны Николаса Мадуро в связях с крупными организованными группировками, включая Tren de Aragua, и предлагает $50 млн за информацию, ведущую к его аресту. Что будет, если Штаты решат напасть, рассказал политолог Алексей Макаркин в беседе с РИА «ФедералПресс».

Западные издания пишут о возможной цели — свержении Мадуро с применением силы. В Белом доме не исключают удары по территории Венесуэлы. Пресс‑секретарь администрации Кэролайн Левитт подчёркивает: США готовы задействовать «все элементы силы» в борьбе с трафиком наркотиков.

Однако отчёты Управления ООН по наркотикам указывают, что в Венесуэле нет плантаций коки и производств кокаина — основные объёмы идут из Колумбии и Перу, а транзит через республику составляет около 5 %.

Политолог отмечает, что психологическое давление легко перерастает в эскалацию. Возможная мобилизация и мощная армия Венесуэлы гарантируют серьёзное сопротивление в случае агрессии США. При этом в стране есть некоторые оппозиционные движения, на которые рассчитывают США.

«Если Трамп свергнет Мадуро, то он постарается из Венесуэлы как можно быстрее уйти. Для Америки неприемлем афганский сценарий. Но тут возникает вопрос, какая в этой стране тогда будет конструкция власти. Напомню, это одно из значимых государств Латинской Америки», – сказал эксперт.

Кстати, на этой сцене и у России есть своя роль. Ранее в Китае рассказали, что президент РФ Владимир Путин разочаровал Дональда Трампа именно из-за политики в отношении Венесуэлы, а не Украины. В то же время Пекин отправил к берегам страны свой военный корабль.