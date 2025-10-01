Венесуэльский вопрос: В Китае раскрыли, чем Путин так разочаровал Трампа
Sohu: Трамп разочаровался в Путине из-за политики вокруг Венесуэлы
Многие были весьма удивлены очередному резкому повороту в риторике президента США Дональда Трампа в отношении России и её лидера Владимира Путина. Глава Белого дома с трибуны ООН критиковал РФ, сомневался в её стремлении к миру и называл страну «бумажным тигром». Это подстегнуло оптимизм в Киеве, который, казалось, уже смирился, что военным путём добиться своего не получится. Об этом сообщает китайское издание Sohu.
«После слов Трампа многие восприняли это как сигнал к поддержке силового сценария, что вызвало новую волну энтузиазма в украинском руководстве», — сказано в материале.
Однако китайские обозреватели считают, что причиной послужили события в Венесуэле. Вашингтон усилил военное присутствие в регионе, а Москва ответила переброской генерала, большого транспортника с загадочным грузом и сотен специалистов. В США решили, что им бросают вызов.
Не остался в стороне и Пекин, отправивший к берегам Венесуэлы военный госпитальный корабль. Более того, на международном форуме в Сяншане Китай подписался под соглашением о коллективной обороне с рядом латиноамериканских стран. Так, РФ и КНР выстраивают единый фронт против американского господства в западном полушарии, указал автор статьи.
Вместе с тем мало кто поддерживает США по израильскому вопросу. Трампу позарез необходимо было продемонстрировать твёрдость с трибуны в ООН, однако то были лишь заявления, а никаких реальных санкций не последовало. В итоге стратегия сводится к непрямому давлению — продажа оружия и прагматичный отказ от прямого вмешательства в конфликтах, из которых можно извлекать прибыль дистанционно. Китайские эксперты считают, что цель этих выпадов — не помощь Киеву, а давление и провокация в адрес Москвы.
Напомним, что глава Белого дома недавно вновь заявил, что сильно разочарован во Владимире Путине. Вероятно, Трамп преследует некоторые цели, делая такие заявления. Западные СМИ считают, что ему пора надавить на Москву, если он хочет закончить войну. Кстати, финский президент Стубб считает, что американский политик как раз перешёл «от пряника к кнуту».
