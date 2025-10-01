Многие были весьма удивлены очередному резкому повороту в риторике президента США Дональда Трампа в отношении России и её лидера Владимира Путина. Глава Белого дома с трибуны ООН критиковал РФ, сомневался в её стремлении к миру и называл страну «бумажным тигром». Это подстегнуло оптимизм в Киеве, который, казалось, уже смирился, что военным путём добиться своего не получится. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

«После слов Трампа многие восприняли это как сигнал к поддержке силового сценария, что вызвало новую волну энтузиазма в украинском руководстве», — сказано в материале.

Однако китайские обозреватели считают, что причиной послужили события в Венесуэле. Вашингтон усилил военное присутствие в регионе, а Москва ответила переброской генерала, большого транспортника с загадочным грузом и сотен специалистов. В США решили, что им бросают вызов.

Не остался в стороне и Пекин, отправивший к берегам Венесуэлы военный госпитальный корабль. Более того, на международном форуме в Сяншане Китай подписался под соглашением о коллективной обороне с рядом латиноамериканских стран. Так, РФ и КНР выстраивают единый фронт против американского господства в западном полушарии, указал автор статьи.

Вместе с тем мало кто поддерживает США по израильскому вопросу. Трампу позарез необходимо было продемонстрировать твёрдость с трибуны в ООН, однако то были лишь заявления, а никаких реальных санкций не последовало. В итоге стратегия сводится к непрямому давлению — продажа оружия и прагматичный отказ от прямого вмешательства в конфликтах, из которых можно извлекать прибыль дистанционно. Китайские эксперты считают, что цель этих выпадов — не помощь Киеву, а давление и провокация в адрес Москвы.