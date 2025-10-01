Politico: Трамп должен усилить давление на Россию ради деэскалации на Украине

Президент США Дональд Трамп должен усилить давление на Россию, чтобы добиться деэскалации ситуации на Украине. Так считают авторы издания Politico.

«Если Трамп всерьёз настроен на прекращение огня, ему нужно наконец надавить на Россию, чтобы изменить расчёты в Москве. Следует внушить [президенту России Владимиру] Путину, что от прекращения огня он выиграет больше, чем от боевых действий. И, усилив давление, Трамп мог бы добиться деэскалации», — говорится в материале.

Обозреватель предложил расширить санкции против России и заморозить её активы. В статье отмечают, что в Москве неоднократно критиковали заморозку активов, называя это «воровством». Подчёркивают, что ограничения затрагивают как частные средства, так и государственные резервы.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон отложил новые санкции до момента, пока европейские страны не сократят закупки российской нефти и газа. По его словам, Трамп понимает, что сможет ввести ограничения в будущем, но ставит условие: Европа должна сначала отказаться от российских энергоресурсов.