Трамп опять сравнил Россию с бумажным тигром вопреки своему обещанию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп вновь назвал Россию «бумажным тигром», нарушив собственное обещание избегать этого выражения. Заявление прозвучало во время выступления перед высшим офицерским составом Вооружённых сил США в Вирджинии.
«Я так разочарован в президенте [России Владимире] Путине. <...> И я сказал ему: «Знаешь, вы выглядите неважно. Вы сражаетесь четвёртый год в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы бумажный тигр?» — сказал глава США.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что Россия ведёт бесцельную войну на Украине и является «бумажным тигром». На это обратили внимание в Кремле, напомнив, что нашу страну сравнивают с медведем и отнюдь не бумажным. Президент США после этого пообещал больше не использовать это выражение, но видимо забыл.
