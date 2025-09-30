Трамп опять сравнил Россию с бумажным тигром вопреки своему обещанию

Президент США Дональд Трамп вновь назвал Россию «бумажным тигром», нарушив собственное обещание избегать этого выражения. Заявление прозвучало во время выступления перед высшим офицерским составом Вооружённых сил США в Вирджинии.

«Я так разочарован в президенте [России Владимире] Путине. <...> И я сказал ему: «Знаешь, вы выглядите неважно. Вы сражаетесь четвёртый год в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы бумажный тигр?» — сказал глава США.