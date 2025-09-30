«Я не фанат»: Трамп назвался эстетом и призвал генералов строить «не уродливые» корабли

Президент США Дональд Трамп подверг критике внешний вид некоторых кораблей Военно-морских сил страны, сославшись на свои эстетические предпочтения. Такое заявление он сделал во время выступления перед высшим офицерским составом на военной базе в Вирджинии.

«Я не фанат некоторых кораблей, которые вы строите. Я очень эстетичный человек. Мне не нравятся некоторые из ваших корабли с эстетической точки зрения. Они говорят: «О, это стелс»... Но это не так. Для этого необязательно строить уродливые корабли», — заявил Трамп.

Эстетичный человек также упомянул, что согласно текущим планам, к 2026 году военно-морской флот страны должен получить девятнадцать новых боевых кораблей.

Ранее Дональд Трамп заявил о необходимости провести встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, чтобы найти путь к миру из украинского конфликта. А ещё он добавил, что для организации такого мероприятия Америке потребуется сила.