«Я не фанат»: Трамп назвался эстетом и призвал генералов строить «не уродливые» корабли
Трамп назвал некоторые военные корабли США уродливыми с точки зрения эстетики
Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / WILL OLIVER
Президент США Дональд Трамп подверг критике внешний вид некоторых кораблей Военно-морских сил страны, сославшись на свои эстетические предпочтения. Такое заявление он сделал во время выступления перед высшим офицерским составом на военной базе в Вирджинии.
«Я не фанат некоторых кораблей, которые вы строите. Я очень эстетичный человек. Мне не нравятся некоторые из ваших корабли с эстетической точки зрения. Они говорят: «О, это стелс»... Но это не так. Для этого необязательно строить уродливые корабли», — заявил Трамп.
Эстетичный человек также упомянул, что согласно текущим планам, к 2026 году военно-морской флот страны должен получить девятнадцать новых боевых кораблей.
Ранее Дональд Трамп заявил о необходимости провести встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, чтобы найти путь к миру из украинского конфликта. А ещё он добавил, что для организации такого мероприятия Америке потребуется сила.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.