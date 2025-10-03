США вновь нанесли удар по флоту наркокартеля Венесуэлы
Хегсет: США уничтожили перевозивший наркотики катер у побережья Венесуэлы
Вооружённые силы США вновь атаковали судно, перевозившего наркотики, в международных водах вблизи Венесуэлы. О проведённой операции заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
Он пояснил, что удар был нанесён по его распоряжению, которое, в свою очередь, поступило непосредственно от президента Дональда Трампа. Хегсет охарактеризовал цель операции как судно, связанное с организациями, признанными террористическими, и занимавшееся перевозкой наркотиков. Он также подтвердил гибель четырёх человек, находившихся на борту и названных им наркотеррористами.
«Эти удары будут продолжаться», — добавил Хегсет.
Напомним, что ранее вооружённые силы США атаковали быстроходный катер, который транспортировал партию наркотиков недалеко от берегов Доминиканской Республики. В результате удара погибли три человека. При этом сенаторы США потребовали от Пентагона предоставить обоснования ударов по судам.
