3 октября, 17:42

США вновь нанесли удар по флоту наркокартеля Венесуэлы

Хегсет: США уничтожили перевозивший наркотики катер у побережья Венесуэлы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikonysta

Вооружённые силы США вновь атаковали судно, перевозившего наркотики, в международных водах вблизи Венесуэлы. О проведённой операции заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Он пояснил, что удар был нанесён по его распоряжению, которое, в свою очередь, поступило непосредственно от президента Дональда Трампа. Хегсет охарактеризовал цель операции как судно, связанное с организациями, признанными террористическими, и занимавшееся перевозкой наркотиков. Он также подтвердил гибель четырёх человек, находившихся на борту и названных им наркотеррористами.

«Эти удары будут продолжаться», — добавил Хегсет.

В Венесуэле усомнились, что США уничтожили судно «картеля Солнц» с наркотиками

Напомним, что ранее вооружённые силы США атаковали быстроходный катер, который транспортировал партию наркотиков недалеко от берегов Доминиканской Республики. В результате удара погибли три человека. При этом сенаторы США потребовали от Пентагона предоставить обоснования ударов по судам.

Юлия Сафиулина
