Сенаторы потребовали от Пентагона обосновать удары по судам в Карибском море
Сенат США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vlad G
Сенаторы США потребовали от Пентагона предоставить обоснования ударов по судам в Карибском море, проводимых в рамках борьбы с наркотрафиком. Как сообщает Wall Street Journal, на засекреченном заседании комитета по вооружённым силам генеральный юрисконсульт Министерства войны Эрл Мэтьюз представил правовые основания для военных операций, санкционированных президентом Дональдом Трампом.
Законодатели от обеих партий выразили обеспокоенность обоснованностью действий администрации, указав на недостаток разведывательных данных и конкретных доказательств необходимости военных ударов. Сенаторы призвали чиновников разработать более веские юридические аргументы для проведения таких операций.
Напомним, недавно вооружённые силы США атаковали быстроходный катер, который транспортировал партию наркотиков недалеко от берегов Доминиканской Республики. Ранее Дональд Трамп сообщил о нанесении удара по судну, которое перевозило наркотики из Венесуэлы. В результате атаки погибли три человека.
