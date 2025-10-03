Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 00:29

Сенаторы потребовали от Пентагона обосновать удары по судам в Карибском море

Сенат США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vlad G

Сенат США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vlad G

Сенаторы США потребовали от Пентагона предоставить обоснования ударов по судам в Карибском море, проводимых в рамках борьбы с наркотрафиком. Как сообщает Wall Street Journal, на засекреченном заседании комитета по вооружённым силам генеральный юрисконсульт Министерства войны Эрл Мэтьюз представил правовые основания для военных операций, санкционированных президентом Дональдом Трампом.

Законодатели от обеих партий выразили обеспокоенность обоснованностью действий администрации, указав на недостаток разведывательных данных и конкретных доказательств необходимости военных ударов. Сенаторы призвали чиновников разработать более веские юридические аргументы для проведения таких операций.

Как пятиугольник Минобороны США превращается в сатанинскую* пентаграмму
Как пятиугольник Минобороны США превращается в сатанинскую* пентаграмму

Напомним, недавно вооружённые силы США атаковали быстроходный катер, который транспортировал партию наркотиков недалеко от берегов Доминиканской Республики. Ранее Дональд Трамп сообщил о нанесении удара по судну, которое перевозило наркотики из Венесуэлы. В результате атаки погибли три человека.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Пентагон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar