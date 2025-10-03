Сенаторы потребовали от Пентагона обосновать удары по судам в Карибском море

Сенаторы США потребовали от Пентагона предоставить обоснования ударов по судам в Карибском море, проводимых в рамках борьбы с наркотрафиком. Как сообщает Wall Street Journal, на засекреченном заседании комитета по вооружённым силам генеральный юрисконсульт Министерства войны Эрл Мэтьюз представил правовые основания для военных операций, санкционированных президентом Дональдом Трампом.