Трамп заявил, что США уничтожили судно для наркотрафика с людьми на борту
Обложка © Truthsocial / realDonaldTrump
Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские силы уничтожили судно в международных водах. Корабль, по его словам, использовали для перевозки наркотиков, на его борту находились три человека.
США уничтожили судно наркокартеля с людьми. Видео © Truth Social / realDonaldTrump
В своём посте в Truth Social Трамп отметил, что по его приказу Пентагон атаковал «судно, связанное с организацией, внесённой в список террористических». Он добавил, что оно занималось наркотрафиком в зоне ответственности Южного командования Вооружённых сил США. Трамп также опубликовал видеозапись, на которой запечатлено уничтожение судна.
«При ударе убиты трое мужчин из числа наркотеррористов, которые находились на борту судна, находившегося в международных водах», — отметил Трамп.
Напомним, глава Госдепа США Марко Рубио в начале сентября сообщил, что американские вооружённые силы нанесли удар по судну, которое перевозило наркотики через Карибское море. Госсекретарь уточнил, что судно принадлежало организации, признанной в США террористической. В Венесуэле усомнились достоверности этой информации.