20 сентября, 00:19

Трамп заявил, что США уничтожили судно для наркотрафика с людьми на борту

Обложка © Truthsocial / realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские силы уничтожили судно в международных водах. Корабль, по его словам, использовали для перевозки наркотиков, на его борту находились три человека.

США уничтожили судно наркокартеля с людьми. Видео © Truth Social / realDonaldTrump

В своём посте в Truth Social Трамп отметил, что по его приказу Пентагон атаковал «судно, связанное с организацией, внесённой в список террористических». Он добавил, что оно занималось наркотрафиком в зоне ответственности Южного командования Вооружённых сил США. Трамп также опубликовал видеозапись, на которой запечатлено уничтожение судна.

«При ударе убиты трое мужчин из числа наркотеррористов, которые находились на борту судна, находившегося в международных водах», — отметил Трамп.

Трамп сообщил о втором ударе по судну, перевозившему наркотики из Венесуэлы
Напомним, глава Госдепа США Марко Рубио в начале сентября сообщил, что американские вооружённые силы нанесли удар по судну, которое перевозило наркотики через Карибское море. Госсекретарь уточнил, что судно принадлежало организации, признанной в США террористической. В Венесуэле усомнились достоверности этой информации.

Лия Мурадьян
