15 сентября, 21:02

Трамп сообщил о втором ударе по судну, перевозившему наркотики из Венесуэлы

Трамп сообщил об уничтожении трёх членов наркокартеля из Венесуэлы

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Brian Jason

В международных водах был нанесён ракетный удар по группе лиц, перевозивших наркотики. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, назвав их «наркотеррористами из Венесуэлы». Информация была опубликована в социальной сети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что целью операции было предотвращение попадания наркотиков на территорию США.

«Удар был совершён, когда три подтверждённых наркотеррориста из Венесуэлы перевозили незаконные наркотики через международные воды», — написал Трамп.

Хозяин Белого дома заявил, что операцию осуществило Южное командование Пентагона, и уточнил, что никто из американских военнослужащих не пострадал. По его словам, наркотики представляют собой «смертельное оружие, которым отравляют американцев», он подчеркнул, что подобные действия будут пресекаться.

Трамп заявил о возможном продолжении военных операций в Карибском море
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил о «смертоносном ударе», нанесённом американскими военными по судну с наркотиками в южной части Карибского моря. По словам Рубио, судно вышло из Венесуэлы. Он также отметил, что данное судно находилось под контролем организации, признанной США наркотеррористической.

Антон Голыбин
