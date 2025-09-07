Трамп заявил о возможном продолжении военных операций в Карибском море
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek
Белый дом официально уведомил руководство Конгресса о возможном расширении военного присутствия в Карибском регионе. В направленном спикеру палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю сената Чаку Грассли письме подчёркивается, что уничтожение судна с наркотиками может стать лишь первым этапом масштабной операции.
Согласно обнародованному журналисткой CNN Алайной Трин документу, датированному 4 сентября, администрация президента США оставляет за собой право на проведение дополнительных военных акций без чётких временных и географических ограничений. Отмечается, что американские вооружённые силы сохраняют повышенную боевую готовность.
Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские вооружённые силы осуществили «смертоносный удар» по кораблю, который занимался транспортировкой наркотиков в южной части Карибского моря. Позднее американский лидер Дональд Трамп лично прокомментировал инцидент, заявив, что цель операции — судно, связанное с преступной группировкой Tren de Aragua. По утверждению республиканца, в результате атаки ликвидированы 11 членов банды.