Путин и Трамп на Аляске
7 сентября, 00:38

Трамп заявил о возможном продолжении военных операций в Карибском море

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Белый дом официально уведомил руководство Конгресса о возможном расширении военного присутствия в Карибском регионе. В направленном спикеру палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю сената Чаку Грассли письме подчёркивается, что уничтожение судна с наркотиками может стать лишь первым этапом масштабной операции.

Согласно обнародованному журналисткой CNN Алайной Трин документу, датированному 4 сентября, администрация президента США оставляет за собой право на проведение дополнительных военных акций без чётких временных и географических ограничений. Отмечается, что американские вооружённые силы сохраняют повышенную боевую готовность.

Пентагон обвинил Венесуэлу в пролёте авиации вблизи корабля США
Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские вооружённые силы осуществили «смертоносный удар» по кораблю, который занимался транспортировкой наркотиков в южной части Карибского моря. Позднее американский лидер Дональд Трамп лично прокомментировал инцидент, заявив, что цель операции — судно, связанное с преступной группировкой Tren de Aragua. По утверждению республиканца, в результате атаки ликвидированы 11 членов банды.

