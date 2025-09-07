Трамп заявил о возможном продолжении военных операций в Карибском море

Белый дом официально уведомил руководство Конгресса о возможном расширении военного присутствия в Карибском регионе. В направленном спикеру палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю сената Чаку Грассли письме подчёркивается, что уничтожение судна с наркотиками может стать лишь первым этапом масштабной операции.