«Это большая угроза»: Венесуэла объявила о военной провокации США в Карибском море

Венесуэла объявила о провокации у своих берегов – системы ПВО страны зафиксировали не менее пяти американских боевых самолётов, а президент Николас Мадуро распорядился готовить ответные меры, заявил министр обороны страны.

Ведомства Боливарианской Республики сообщили, что около побережья были замечены минимум пять боевых самолётов США, и назвали произошедшее военной провокацией, представляющей угрозу национальному суверенитету. По словам министра обороны Владимира Падрино, сообщение о пролётах поступило в эфир государственного телевидения и вызвало решительную реакцию руководства страны.

«Я осуждаю эту военную провокацию перед всем миром. Это большая угроза», – заявил Падрино, подчеркнув серьёзность ситуации.

В последующем в министерствах обороны и иностранных дел Венесуэлы уточнили, что инцидент был зафиксирован Командованием комплексной аэрокосмической обороны (CODAI) 2 октября 2025 года примерно в 75 километрах от побережья республики. В официальных заявлениях говорится, что действия американских самолётов представляют собой «незаконное вторжение», противоречат нормам международного права и Чикагской конвенции, а также требуют немедленного отказа от «безрассудной и воинственной позиции» со стороны США.

«Министерства обороны и иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла осуждают и решительно отвергают незаконное вторжение боевых самолётов Соединённых Штатов Америки… Это провокация, угрожающая национальному суверенитету», – говорится в заявлениях.

Венесуэльские власти заявили, что президент Николас Мадуро отдал распоряжение о принятии ответных мер, но каких именно – в минобороны не уточнили. При этом в документе подчёркивается, что Национальные боливарианские вооружённые силы будут находиться в постоянной боевой готовности, а внешнеполитические ведомства потребовали от Пентагона «немедленно отказаться» от действий, подрывающих стабильность в регионе.

Ранее Life.ru писал, что военные США обсуждают возможность ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы, причём приоритет отдаётся использованию беспилотников. По данным NBC, первые операции могли бы начаться уже в ближайшие недели, но Дональд Трамп окончательного решения пока не принял. Топ-чиновники США рассматривают разные варианты давления на наркокартели и их инфраструктуру в регионе.