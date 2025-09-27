Интервидение
27 сентября, 02:29

NBC: США готовят удары по наркокартелям на территории Венесуэлы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikonysta

Военные США обсуждают возможность нанесения ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы. Первые атаки могут быть нанесены уже в ближайшие несколько недель. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на свои источники.

В приоритете стоит использование беспилотников для атак на членов и руководителей наркокартелей, а также для уничтожения нарколабораторий.

Президент США Дональд Трамп пока не утвердил эти операции, указывает NBC.

От кокаина до взрывчатки: Колумбийцы наладили на Украине нелегальный бизнес
Ранее Трамп уже сообщал, что американские силы уничтожили корабль наркоторговцев с людьми на борту. Президент заявил, что во время удара на судне находились три человека. До этого глава Госдепартамента США Марко Рубио говорил об ударе по венесуэльскому судну с наркотиками. Власти Венесуэлы усомнились в достоверности данных.

BannerImage
