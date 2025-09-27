NBC: США готовят удары по наркокартелям на территории Венесуэлы

Военные США обсуждают возможность нанесения ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы. Первые атаки могут быть нанесены уже в ближайшие несколько недель. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на свои источники.

В приоритете стоит использование беспилотников для атак на членов и руководителей наркокартелей, а также для уничтожения нарколабораторий.

Президент США Дональд Трамп пока не утвердил эти операции, указывает NBC.