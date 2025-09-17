От кокаина до взрывчатки: Колумбийцы наладили на Украине нелегальный бизнес

Колумбийские вооружённые формирования развернули криминальную деятельность на территории Украины. Речь идёт о наркотрафике, наёмничестве, а также поставках в Колумбию компонентов для БПЛА и взрывчатых веществ. Об этом сообщил РИА «Новости» преподаватель колумбийского Военного университета Новая Гранада, доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо.

Ссылаясь на данные разведки, эксперт уточнил, что эта деятельность связана с «кокаином, участием в зарубежных войнах, и импортом устройств, используемых для борьбы с конкурентами и государством».

«Все вооружённые группировки в Колумбии (группировка Армия национального освобождения (АНО/ELN) и картель «Клан залива») нашли в войне на Украине идеальную возможность для ведения межконтинентального бизнеса», — сказал Ниньо.

Колумбийские преступные группировки используют конфликт на Украине для организации поставок «компонентов для производства взрывных устройств и беспилотников». По его мнению, это объясняет рост числа нападений на представителей армии и полиции в Колумбии со стороны незаконных вооружённых формирований.