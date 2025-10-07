Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 01:48

Трамп приказал прекратить дипломатические контакты с Венесуэлой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Giongi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Giongi

Американский президент Дональд Трамп дал указание посланнику по особым поручениям Ричарду Гренеллу остановить попытки достичь дипломатического решения конфликта с Венесуэлой. Это может привести к началу военной операции, сообщает The New York Times.

Согласно данным газеты, Ричард Гренелл вёл переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро несколько месяцев. Однако госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в отношениях между Вашингтоном и Каракасом не было никакого прогресса.

«Трамп был разочарован нежеланием Мадуро выполнить требования Америки о добровольном отказе от власти, а также продолжающимися заявлениями венесуэльских чиновников о своей непричастности к наркоторговле», — указано в статье.

Согласно материалу, дипломатические меры привели к путанице. В результате власти США решили разработать альтернативные планы на случай повышения напряжённости между сторонами. Рассматриваются также возможность военных операций.

Политолог рассказал, зачем США нападать на Венесуэлу и как будет проходить такая война
Политолог рассказал, зачем США нападать на Венесуэлу и как будет проходить такая война

Ранее Венесуэла сообщила о военной провокации у своих берегов. Системы ПВО зафиксировали не менее пяти американских боевых самолётов. Президент Николас Мадуро распорядился подготовить ответные меры, а министерство обороны охарактеризовало инцидент как угрозу национальному суверенитету.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Венесуэла
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar