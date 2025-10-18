Сектор Газа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Американский лидер Дональд Трамп завершил пресс-конференцию с главарём киевского режима Владимиром Зеленским ответит на вопрос о президенте Венесуэлы. Трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале администрации республиканца.

Один из журналистов поднял тему напряжённости в отношениях между США и Венесуэлой. Он обратил внимание, что венесуэльский лидер Николас Мадуро, стремясь наладить отношения с Соединёнными Штатами, предложил «всё, что есть в его стране».

«Он предложил всё. Вы правы. И знаете почему? Потому что он не хочет связываться с США», — парировал хозяин Белого дома, при этом в оригинале Трамп использовал грубое выражение.

После этого республиканец выразил благодарность всем присутствующим на пресс-конференции, и мероприятие закончилось.

Незадолго до этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт также позволила себе хамскую реплику во время общения с журналистом на пресс-конференции. Отвечая на вопрос сотрудника СМИ о том, кто предложил выбрать Будапешт в качестве места проведения предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, она ответила: «Твоя мама».

Виталий Приходько
