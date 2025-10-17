Во время приёма главаря киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме гостям предложили салат с артишоками и фенхелем. Об этом сообщили в пресс-пуле администрации американского президента Дональда Трампа.

Основное блюдо включало жаренного на сковороде цыплёнка, хэш из батата, фрикасе из сладкого горошка с рукколой и айоли с розмарином. Десерт представлял собой яблоки сорта Макинтош, карамельный шифоновый бисквит с мороженым из клементина и ежевичным соусом.

Ранее Белый дом обнародовал чёрно-белый снимок со встречи президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. В комментарии к фото утверждается, что Соединённые Штаты не тратят деньги на финансовую помощь Киеву после заключения прибыльного соглашения с НАТО. В Белом доме также добавили, что пытаются спасти тысячи жизней.