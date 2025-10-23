Хозяин Жёлтого дома: Как Трамп стал слоном, кидающим кирпичи Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как у Трампа случился очередной приступ «делириума» и почему его слова не стоят внимания. 23 октября, 10:38 Очередной трёп Трампа. Почему это ни на что не повлияет. Обложка © «Шедеврум»

Стоило мне в кои-то веки взять заслуженный выходной, как Трамп в очередной раз переменил своё отношение. Снова грозится санкциями, в Будапешт ехать не хочет (может, поэтому?) и ведёт себя, по меткому определению Люсинэ Аветян, «как четырёхлетний карапуз, выбрасывающий игрушки из детской комнаты, с визгом, топотаньем короткими толстыми ножками и соплями по всему лицу».

Да, некоторые люди с возрастом снова впадают в детство. Маразм не оргазм, не заканчивается (лучше бы наоборот, но «маемо, що маемо»).

Лично меня это вот совершенно не напрягает и не удивляет. Потому что песня группы «Громыка» с прекрасным названием «Говорил я вам» уже несколько лет мой неофициальный гимн.

Поэтому позволю себе процитировать себя же (всем можно, а чем я хуже?). Буквально в воскресенье, в прошлом еженедельном обозрении, я писал: «Причём нужно всегда держать в голове, что у «дементного деда v. 2.0» всё может ещё сто раз поменяться (как уже сто раз было за последний год). Он стабильно забывает, о чём говорил ещё вчера, и объявленные грандиозные планы и прожекты уходят в небытие с той же скоростью, с которой появляются. «Дед несёт пургу» или «деда несёт», можете выбрать самостоятельно, какой вариант вам больше нравится. Главное, не обращать внимание на то, что именно он несёт. У нас дофаминовых качелей нет, мы стабильно знаем, что у Трампа делириум».

И буквально на следующий день, в статье про сохранение психического здоровья, у нас некоторые блогеры тоже скачут от «Трамп наш слоняра» до «Ты нам больше не дружок».

И только мы с товарищем Кармановым стабильно годами говорим: «Трамп фрик, и не нужно обращать внимания ни на какие его слова» (разве что для поржать). Они ни на что не влияют».

Причём как не нужно было обращать внимания на предыдущие слова Трампа, как он хочет помириться с Россией, так и на нынешние, грозящие санкциями. Он всем грозит, это возрастное.

Если взять только заявления Трампа за последние пару недель (а мы можем и более ранние поднять, мы такие), то за это время он успел угрожать Китаю, Индии, Ирану, Венесуэле, Колумбии, Австралии, а теперь ещё и России.

Из всего списка поддались только австралийцы (там специфический хуторской менталитет), которые подписали обязательства инвестировать в экономику США за десять лет свыше триллиона долларов, которых у них нет.

На следующей неделе дементный дед (avus demens, если по-научному) будет напрыгивать ещё на кого-то нового, а про старых забудет. Как уже забыл про Гренландию, Канаду, Панамский канал и многое другое.

В остальном ничего не поменяется, для нас как минимум. США при Трампе продолжают вести себя как сумасшедший слон, кидающий кирпичи в стеклянном доме. И от каждых их угроз, шантажа, тарифов, санкций и прочих враждебных действий по отношению к другим странам больше всего по итогу достаётся самим США. Как в случаях торговых войн, так и в попытках ограничить технологическое развитие других стран. А с учётом того, сколько зла сделали США другим странам только за последние несколько десятилетий, лично мне их совершенно не жалко.

Так что: «Го, Донни, го!». Если ты не сможешь, то никто не сможет. Мы в тебя верим, ты обязательно добьёшь эту злую империю с манией величия до тотального запустения и коллапса.

P.S. А над моим предложением переименовать Белый дом в «Жёлтый дом» пусть всё же подумают. Я тут у коллеги Ваджры вычитал цитату председателя сенатского комитета по международным отношениям (с 1945 по 1974 годы) Уильяма Фулбрайта: «Город буквально пропитан миазмами безумия. Я затрудняюсь подобрать слова, чтобы описать идиотизм того, что мы делаем».

Так что у них это не сейчас появилось, а всегда (как минимум после Рузвельта) так было. Дурдом величия со сделанным из старого матраса флагом над ним.

Авторы Александр Роджерс