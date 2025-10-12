Супергерой в красных труселях. Кого обломали с Нобелем, со светом и с деньгами Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, почему не состоялись триумфы Трампа и Макрона и за что Зеленскому прилетело на этой неделе. 11 октября, 21:23 Провал за провалом: Почему Трамп, Макрон и Зеленский остались с носом. Коллаж © Life.ru. Обложка © ChatGPT

При написании обзоров я стараюсь находить нестандартный подход, чтобы не повторяться. И в этот раз, так совпало, прошедшую неделю лучше характеризуют не события, которые случились, а те, которые не произошли.

Например, самое смешное событие недели (и оно ещё в динамике продолжается взрывами вербальной боли из Белого Дома) — это что Дональд Трамп НЕ получил Нобелевскую премию мира. Он так старался, мирил Абербайджан и Албанию, Армению и Камбоджу, а также в приступе особо сильного миролюбия переименовывал своё Министерство обороны в Министерство войны — а злые норвежские глобалисты не оценили этих усилий.

Пресс-служба Трампа заявила, что «президент США продолжит заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни». Супергерой в красных труселях поверх синих лосин, летающий после приёма таблеток, оставшихся от Байдена.

Закрыли, шарик не дали, никакого праздника. И смотрят вот такими глазами (это цитата). Думаю, что эхо этой фрустрации ещё долго будет звучать в его текстах и выступлениях.

Следующее событие — Европарламент не смог отправить в отставку Урсулу фон дер Ляйен. Дважды пытался (если вспомнить, что летом уже была попытка, то уже в третий раз), но так и не смог. Поэтому Евросоюзом и дальше будет править лживая престарелая воровка, ничего не понимающая ни в экономике, ни в госуправлении. В общем, так им и надо, заслужили — и нечего этих русофобов жалеть.

При этом Евросоюз в очередной раз НЕ смог придумать, как бы ему украсть замороженные российские активы. Это, конечно, не новость. Но судорожные попытки, нервное облизывание и разочарованные заявления причастных к этим попыткам политиков прозрачно намекают нам, что у ЕС совсем плохо с деньгами. Как у отдельных стран-участников, так и у всего этого химерного недоразумения в целом.

Во Франции «пока ещё президент» Макрон НЕ смог распустить парламент (что, впрочем, привело бы только к ухудшению ситуации для Маню, потому что в новом парламенте у него гарантированно будет ещё меньше сторонников). А парламент НЕ успел выкатить ему вотум недоверия. А всем вместе им НЕ удалось сформировать дееспособное правительство и принять реалистичный государственный бюджет на следующий год.

А премьер-министр Франции Себастьен Лекорню НЕ смог сбежать с тонущего корабля Макрона и отправиться в отставку. Вернее, в начале недели он попытался подать в отставку, но в пятницу Маню «Юпитер» Макрон вернул его в должность. Куда тебе чешки — ты ещё валенки не сносил! А, не, не тот анекдот… Никакой свободы и политического будущего, Лекорню приковали к тонущей лодке, чтобы он тонул вместе с Макроном. Святой Себастьян считается гомосексуалистами* своим покровителем, может, в этом дело…

Но, отбросив шутки в сторону, это уже отчаяние и безысходность со стороны Макрона. Почему-то я уверен, что до конца своего срока в 2027 году он не досидит, как бы ни петлял (да что там, я и про конец текущего года не уверен).

Меня всегда поражало, когда полная бездарность — ни таланта, ни знаний, ни результатов — мнит о себе невесть что. Пустое место, марионетка, поставленная определённой группировкой, — но туда же, «Юпитер».

Кстати, о возомнивших о себе ничтожествах. О Зеленском. На этой неделе он НЕ смог ответить на российские удары. Несколько раз грозился: «Мы ух! Мы ой! Мы раз-бо-бойники!», но бодливому придурку бог рогов не дал (хотя что мы знаем о личной жизни его жены?). И после каждой его угрозы в адрес России обильно прилетало по Украине.

«Мы будем вызывать блэкауты в России» — и в результате Киев и Харьков сидят без света. «Мы будем бить по российской инфраструктуре» — и свыше 60% газовой добычи Украины уничтожено за последние пару недель. «Мы будем отвечать» — и почти сразу стоны: «За що?!»

Необучаемый дегенерат. С явными мазохистскими, а возможно, и суицидальными склонностями. И ладно бы, если бы он это на себя навлекал, так из-за его безумия страдают и остальные (не то чтобы мне многих из них было жалко, но и нормальным достаётся).

У Украины денег нет, газа нет, света нет, тепла такими темпами тоже не будет (в некоторых городах уже объявили о значительном смещении даты начала отопительного сезона, спасение замерзающих — дело рук самих замерзающих). Но припигинда продолжает снимать зеркальные ролики про умирающую российскую экономику и отсутствие света в Москве.

Как видим, за неделю много чего не произошло. Единственное, что неотвратимо продолжается — это российское наступление.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Авторы Александр Роджерс