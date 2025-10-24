«Скоро увидите!» Трамп анонсировал наземную операцию в Венесуэле после атак с кораблей

Американские военнослужащие готовятся к началу наземной операции против наркокартелей в Латинской Америке. Об этом уведомил журналистов президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме. Политик уверен, что его решение поддержат в Конгрессе.

«Земля будет следующей. Мы, возможно, пойдём в Сенат, в Конгресс и расскажем им об этом, но я не могу себе представить, что у них будут какие-то проблемы с этим», — подчеркнул он.

По словам Трампа, военным предстоит перекрыть все наземные пути наркотрафика, чтобы лишить картели преступных доходов. Он пообещал жёстко разобраться с проблемой. «Это будет намного опаснее. Вы скоро это увидите», — заверил американский лидер.

Ранее Трамп заявлял, что претензии к Венесуэле многочисленны, включая обвинения в отправке наркотиков и незаконных мигрантов на территорию Соединённых Штатов. Однако он опроверг публикации СМИ о полётах бомбардировщиков B-1 к границе с Венесуэлой. Но американские корабли нанесли несколько ракетных ударов по венесуэльским катерам, которые, как считают в Белом доме, занимались контрабандой наркотиков.