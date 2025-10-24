Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 07:30

«Скоро увидите!» Трамп анонсировал наземную операцию в Венесуэле после атак с кораблей

Трамп: Армия США начнёт наземную операцию против наркокартелей в Венесуэле

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Американские военнослужащие готовятся к началу наземной операции против наркокартелей в Латинской Америке. Об этом уведомил журналистов президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме. Политик уверен, что его решение поддержат в Конгрессе.

«Земля будет следующей. Мы, возможно, пойдём в Сенат, в Конгресс и расскажем им об этом, но я не могу себе представить, что у них будут какие-то проблемы с этим», — подчеркнул он.

По словам Трампа, военным предстоит перекрыть все наземные пути наркотрафика, чтобы лишить картели преступных доходов. Он пообещал жёстко разобраться с проблемой. «Это будет намного опаснее. Вы скоро это увидите», — заверил американский лидер.

Лодка с «наркотиками» оказалась рыбацким судном: В Колумбии обострился конфликт с США после убийства рыбака
Лодка с «наркотиками» оказалась рыбацким судном: В Колумбии обострился конфликт с США после убийства рыбака

Ранее Трамп заявлял, что претензии к Венесуэле многочисленны, включая обвинения в отправке наркотиков и незаконных мигрантов на территорию Соединённых Штатов. Однако он опроверг публикации СМИ о полётах бомбардировщиков B-1 к границе с Венесуэлой. Но американские корабли нанесли несколько ракетных ударов по венесуэльским катерам, которые, как считают в Белом доме, занимались контрабандой наркотиков.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar