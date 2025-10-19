Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 04:53

Лодка с «наркотиками» оказалась рыбацким судном: В Колумбии обострился конфликт с США после убийства рыбака

Петро потребовал от США объяснений после уничтожения лодки у берегов Колумбии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.PAES

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.PAES

Между Боготой и Вашингтоном назревает дипломатический скандал. Президент Колумбии Густаво Петро обвинил США в нарушении суверенитета страны после того, как американские военные уничтожили лодку у побережья. По словам политика, погибший был обычным рыбаком, а не наркоторговцем, как утверждают в Белом доме.

«США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак не занимался наркотиками. Колумбийский катер лёг в дрейф, и у него отказал двигатель», – заявил Петро.

В то же время президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что американские военные «уничтожили большую подводную лодку с наркотиками», следовавшую в сторону США. По его словам, на борту находились четыре «наркотеррориста», двое из которых были убиты. Колумбийская сторона утверждает, что это был гражданский катер, а не наркосудно.

Трамп показал видео уничтожения ВС США подводной лодки наркокартеля
Трамп показал видео уничтожения ВС США подводной лодки наркокартеля

Ранее Life.ru писал, что в Боготе протестующие напали на посольство США. Акция, начавшаяся как мирная, быстро переросла в столкновения с полицией – мэр города сообщил о пострадавших силовиках. Митингующие требовали «жизни и достоинства народов».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Колумбия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar