Лодка с «наркотиками» оказалась рыбацким судном: В Колумбии обострился конфликт с США после убийства рыбака

Между Боготой и Вашингтоном назревает дипломатический скандал. Президент Колумбии Густаво Петро обвинил США в нарушении суверенитета страны после того, как американские военные уничтожили лодку у побережья. По словам политика, погибший был обычным рыбаком, а не наркоторговцем, как утверждают в Белом доме.

«США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак не занимался наркотиками. Колумбийский катер лёг в дрейф, и у него отказал двигатель», – заявил Петро.

В то же время президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что американские военные «уничтожили большую подводную лодку с наркотиками», следовавшую в сторону США. По его словам, на борту находились четыре «наркотеррориста», двое из которых были убиты. Колумбийская сторона утверждает, что это был гражданский катер, а не наркосудно.

Ранее Life.ru писал, что в Боготе протестующие напали на посольство США. Акция, начавшаяся как мирная, быстро переросла в столкновения с полицией – мэр города сообщил о пострадавших силовиках. Митингующие требовали «жизни и достоинства народов».