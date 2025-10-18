Трамп показал видео уничтожения ВС США подводной лодки наркокартеля

Президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении «большой подводной лодки» с наркотиками, направлявшейся к Соединённым Штатам. Он сообщил об этом в соцсети Truth Social. По его словам, на борту находились четверо человек. Двое выжили и отправятся в Эквадор и Колумбию для судебного разбирательства.

Уничтожение подлодки наркокартеля. Видео © truthsocial / realDonaldTrump

«Под моим руководством Соединённые Штаты Америки не будут терпеть наркотеррористов, торгующих незаконными наркотиками ни по суше, ни по морю», — написал Трамп.

Ранее он заявил, что США атаковали другое судно, связанное с террористической организацией, занимающейся наркоторговлей у побережья Венесуэлы. В результате удара погибли шесть человек, которых идентифицировали как «наркотеррористов».