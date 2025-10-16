Вертолёты спецназа США обнаружили вблизи побережья Венесуэлы

Элитное подразделение специальных операций США активно задействовало ударные вертолёты в акватории Карибского моря в непосредственной близости от побережья Венесуэлы. Такие данные приводит The Washington Post.

Аналитики издания идентифицировали вертолёты MH-6 Little Bird и MH-60 Black Hawk, действующие над открытой водой в районе нефтегазовых месторождений. Геолокация показала, что съёмки производились у северо-восточного побережья Тринидада и Тобаго, что составляет менее 150 километров от территориальных вод Венесуэлы. В этом же районе было зафиксировано коммерческое судно MV Ocean Trader, известное своим использованием в качестве плавучей базы для подразделений специального назначения.

Официальные представители Пентагона отказались комментировать оперативную обстановку в регионе, однако анонимный источник издания подтвердил проведение учебных мероприятий. Венесуэльское военное командование ранее уже заявляло о фиксации системой ПВО нескольких американских боевых самолётов в приграничной зоне, охарактеризовав эти действия как военную провокацию. По данным мониторинга, за последние дни американскими силами было уничтожено не менее пяти судов, подозреваемых в перевозке наркотиков, при этом сообщается о гибели 27 человек.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Штаты нанесли удар по судну, связанному с террористической организацией, которая занимается наркоторговлей около побережья Венесуэлы. По словам президента США, в международных водах был нанесён удар, в результате которого погибли шесть человек, идентифицированных как «наркотеррористы».