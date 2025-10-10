Мадуро предлагал Трампу забрать природные богатства Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил готовность уступить значительную часть природных ресурсов своей страны в обмен на ослабление давления со стороны США. Однако администрация Америки отвергла эти усилия наладить диалог между странами, продемонстрировав категорическое нежелание идти на компромисс. Об этом пишет газета The New York Times.

Предложение Мадуро заключалось в предоставлении американским компаниям приоритетного доступа к богатым запасам венесуэльских углеводородов и полезных ископаемых. Это было попыткой урегулировать конфликт и снизить напряжённость в отношениях двух стран. Тем не менее Белый дом отказался вести переговоры на условиях, предусматривающих гарантии политического будущего Мадуро.

Сообщается, что американцы давно придерживаются жёсткого подхода к отношениям с Венесуэлой, часто критикуя лично Мадуро и обвиняя его правительство в причастности к наркотрафику. Эти обвинения стали причиной угрозы со стороны США взорвать корабли, подозреваемые в контрабанде наркотических веществ.

Напомним, ранее Венесуэла сообщила о военной провокации у своих берегов. Системы ПВО зафиксировали не менее пяти американских боевых самолётов. Президент Николас Мадуро распорядился подготовить ответные меры, а министерство обороны охарактеризовало инцидент как угрозу национальному суверенитету. Позднее американский лидер Дональд Трамп приказал прекратить дипломатические контакты с Венесуэлой.