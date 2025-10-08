Мадуро подписал договор о партнёрстве Венесуэлы и России в день рождения Путина

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал ратифицированный ранее венесуэльским парламентом Договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве между Венесуэлой и Россией сроком на десять лет. Он рассказал на встрече с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым, что делает это 7 октября – в день рождения Владимира Путина.

«Уже начиная с сегодняшнего дня (в Венесуэле на момент подписания документа был вторник, — Прим.Life.ru)... этот закон вступит в силу как закон Республики. Я очень благодарен Национальной ассамблее, которая ускорила его рассмотрение и обсуждение. Вот он, рядом со мной, сегодня, в день рождения президента Путина», — сказал Мадуро.

Договор, единогласно одобренный Национальной ассамблеей, определяет направления двустороннего сотрудничества на ближайшее десятилетие. Соглашение закрепляет долгосрочную стратегию взаимодействия двух стран в политической, экономической, научно-технической и гуманитарной областях.

«Закон Республики, что ж, это лучший подарок. Стратегическое партнёрство, прочное, всё более прочное и тесное сотрудничество. Спасибо!» — добавил Мадуро.

Напомним, 7 октября Владимир Путин отметил свой 73-й день рождения. С этим праздником российского лидера поздравили более 40 глав иностранных государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и лидера КНДР Ким Чен Ына. Поздравления были направлены по телефону, телеграммой и через социальные сети.