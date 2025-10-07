Валдайский форум
Регион
7 октября, 17:38

«Россия с вами!»: Shaman в видеообращении поздравил Путина с днём рождения

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Shaman поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения, выразив поддержку курсу лидера по защите национальных интересов. Поздравительное обращение опубликовано в телеграм-канале артиста.

Shaman поздравил Владимира Путина с днём рождения. Видео © Telegram / Shaman

«Уважаемый Владимир Владимирович, с днём рождения вас! Желаю вам крепкого здоровья и сил в вашем непростом и очень благородном деле защиты нашего Отечества. И, конечно, всем нам победы! Я с вами, мы с вами, Россия с вами!» сказал певец.

В Кремле рассказали, главы каких стран направили Путину поздравления с днём рождения

Напомним, сегодня, 7 октября, Владимир Путин празднует день рождения. Первыми российского лидера поздравили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Белоруссии Александр Лукашенко, а также высший руководитель КНДР Ким Чен Ын. Позже президенту РФ позвонил азербайджанский коллега Ильхам Алиев, тоже поздравив его с праздником в деловой беседе. Несмотря на день рождения, Владимир Путин придерживается рабочего графика, Life.ru рассказывал, как для президента распланирован сегодняшний день.

