Луки и зажигательные смеси: Протестующие атаковали посольство США в Колумбии

По информации мэра Боготы Карлоса Галана, группа протестующих, вооружённая луками и зажигательными средствами, атаковала посольство США в Колумбии. При пресечении нападения ранения получили четверо сотрудников полиции.

Протестующие атаковали посольство США в Колумбии. Видео © X / MariaFdaCabal

Протесты коренных народов продолжаются пятый день. Митингующие собрались у посольства для мирной демонстрации под девизом «За жизнь и достоинство народов», однако в результате акция переросла в столкновения с полицией. В столице Колумбии митингующие напали на университет и правительственные здания в центре города.

«Насилию нет места в Боготе, и мы продолжим прибегать к законному применению силы всякий раз, когда это необходимо для обеспечения общественного порядка в городе», — пообещал Карлос Галан.

Ранее в Перу готовились ввести ЧП в столице после массовых протестов зумеров. Поводом для массовых выступлений стала непопулярная пенсионная реформа нового президента Хосе Хери, однако недовольство быстро переросло в акции протеста против коррупции и роста преступности. Наиболее ожесточённые столкновения произошли у здания Конгресса, где полиция применила слезоточивый газ, а демонстранты отвечали метанием камней и фейерверков. По официальным данным, в результате столкновений один человек погиб, 122 получили ранения, 11 протестующих были задержаны.