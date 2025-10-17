Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 07:10

В Перу готовятся ввести ЧП в столице после массовых протестов зумеров

Обложка © Х /@aares0205

Обложка © Х /@aares0205

Правительство Перу рассматривает возможность введения режима чрезвычайного положения в столичном регионе Лима после масштабных ночных протестов, в которых приняли участие несколько тысяч человек. Об этом на экстренном брифинге заявил премьер-министр страны Эрнесто Альварес.

Разбои в Перу. Видео © Х / @aares0205

«Объявление чрезвычайного положения не может быть еще одной пустой мерой, не ведущей ни к чему конкретному. Поэтому мы не вводили его до сих пор <…> Мы подготовим полный пакет конкретных мер», — передаёт слова премьера телеканал TV Peru.

Альварес подчеркнул, что власти подготовят комплексный пакет ограничительных мер в ближайшие часы и не исключил возможности введения комендантского часа.

Поводом для массовых выступлений стала непопулярная пенсионная реформа нового президента Хосе Хери, однако недовольство быстро переросло в акции протеста против коррупции и роста преступности. Наиболее ожесточённые столкновения произошли у здания Конгресса, где полиция применила слезоточивый газ, а демонстранты отвечали метанием камней и фейерверков. По официальным данным, в результате столкновений один человек погиб, 122 получили ранения, 11 протестующих были задержаны.

Россиян призвали не посещать центр столицы Мадагаскара из-за протестов
Россиян призвали не посещать центр столицы Мадагаскара из-за протестов

Напомним, что в конце сентября столицу Перу, Лиму, охватили массовые протесты, организованные представителями поколения Z. Молодёжь требовала отставки президента Дины Болуарте, скандируя лозунг «Поколение Z против президента». Протестующие предприняли попытки штурма правительственных зданий, что вызвало жесткую реакцию правоохранительных органов. Среди ключевых требований участников акции – обеспечение прозрачности в работе правительства и парламента, а также отмена пенсионной реформы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • перу
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar