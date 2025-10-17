В Перу готовятся ввести ЧП в столице после массовых протестов зумеров

Правительство Перу рассматривает возможность введения режима чрезвычайного положения в столичном регионе Лима после масштабных ночных протестов, в которых приняли участие несколько тысяч человек. Об этом на экстренном брифинге заявил премьер-министр страны Эрнесто Альварес.

Разбои в Перу. Видео © Х / @aares0205

«Объявление чрезвычайного положения не может быть еще одной пустой мерой, не ведущей ни к чему конкретному. Поэтому мы не вводили его до сих пор <…> Мы подготовим полный пакет конкретных мер», — передаёт слова премьера телеканал TV Peru.

Альварес подчеркнул, что власти подготовят комплексный пакет ограничительных мер в ближайшие часы и не исключил возможности введения комендантского часа.

Поводом для массовых выступлений стала непопулярная пенсионная реформа нового президента Хосе Хери, однако недовольство быстро переросло в акции протеста против коррупции и роста преступности. Наиболее ожесточённые столкновения произошли у здания Конгресса, где полиция применила слезоточивый газ, а демонстранты отвечали метанием камней и фейерверков. По официальным данным, в результате столкновений один человек погиб, 122 получили ранения, 11 протестующих были задержаны.

Напомним, что в конце сентября столицу Перу, Лиму, охватили массовые протесты, организованные представителями поколения Z. Молодёжь требовала отставки президента Дины Болуарте, скандируя лозунг «Поколение Z против президента». Протестующие предприняли попытки штурма правительственных зданий, что вызвало жесткую реакцию правоохранительных органов. Среди ключевых требований участников акции – обеспечение прозрачности в работе правительства и парламента, а также отмена пенсионной реформы.