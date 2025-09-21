Зумеры устроили массовые беспорядки в ещё одной стране мира

В столице Перу Лиме вспыхнули массовые беспорядки с участием представителей поколения Z, требующих отставки президента Дины Болуарте. Об этом сообщает AFP.

Беспорядки в Перу. Видео © X / ChacoteroPeru

Отмечается, что протестующие под лозунгом «Поколение Z против президента» пытались штурмовать правительственные здания, что привело к жёсткому ответу полиции. Участники акции выдвинули требования о «прозрачности решений правительства и парламента» и отвергли пенсионную реформу.