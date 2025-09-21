Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

21 сентября, 05:48

Зумеры устроили массовые беспорядки в ещё одной стране мира

В Перу зумеры устроили массовые протесты против президента Болуарте

В столице Перу Лиме вспыхнули массовые беспорядки с участием представителей поколения Z, требующих отставки президента Дины Болуарте. Об этом сообщает AFP.

Беспорядки в Перу. Видео © X / ChacoteroPeru

Отмечается, что протестующие под лозунгом «Поколение Z против президента» пытались штурмовать правительственные здания, что привело к жёсткому ответу полиции. Участники акции выдвинули требования о «прозрачности решений правительства и парламента» и отвергли пенсионную реформу.

В ходе столкновений правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули. Имеется информация о задержанных и пострадавших.

«Революция зумеров» в Непале обернулась миллиардными убытками
А ранее подобные митинги прокатились по Непалу. Они вспыхнули после блокировки популярных соцсетей, например YouTube и X. Зумеры взбунтовались и вышли на улицы. Протестующие избили заместителя премьер-министра и министра финансов Непала Бишну Прасада Паудела. Кроме того, они подожгли офис президента, парламент и другие здания органов власти.



Обложка © X / ChacoteroPeru

Мария Любицкая
