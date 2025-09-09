В Непале протестующие подожгли офис президента, парламент и другие здания органов власти

Протесты в Непале, вызванные блокировкой социальных сетей, переросли в массовые беспорядки с поджогами и нападениями на высокопоставленных политиков. Число жертв достигло 22 человек, около 500 человек пострадали. Об этом сообщает India Today.

Демонстранты подожгли все здания органов власти: офис президента, парламент, Верховный суд и правительство. Также нападениям подверглись резиденции нескольких высокопоставленных чиновников. Одной из мишеней стал бывший премьер-министр Непала и нынешний лидер правящей партии «Непальский конгресс» Шер Бахадур Деуба, на которого вместе с женой было совершено нападение.