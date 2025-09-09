В Непале во время беспорядков избили министра финансов

Заместитель премьер-министра и министр финансов Непала Бишну Прасад Паудел подвергся нападению со стороны протестующих. Об этом сообщает телеканал India Today со ссылкой на местные источники.

Напомним, протесты в стране начались после того, как правительство заблокировало ряд популярных социальных сетей, включая YouTube и X. В ответ на это молодёжь вышла на улицы, что привело к тому, что протесты стали называть «протестами поколения Z». Несмотря на то, что власти впоследствии отменили блокировку и восстановили доступ к западным платформам, протестующие уже начали захватывать резиденции министров.