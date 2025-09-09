В Непале во время беспорядков избили министра финансов
India Today: Протестующие в Непале напали на вице-премьера Паудела
Бишну Прасад Паудел. Обложка © Wikipedia / Pankaj Khattri
Заместитель премьер-министра и министр финансов Непала Бишну Прасад Паудел подвергся нападению со стороны протестующих. Об этом сообщает телеканал India Today со ссылкой на местные источники.
Нападение на высокопоставленного чиновника стало новым витком эскалации протестов в Непале. Ранее протестующие подожгли здание парламента, а также заблокировали столичный аэропорт, оставив сотни туристов, включая россиян, в ловушке.
Напомним, протесты в стране начались после того, как правительство заблокировало ряд популярных социальных сетей, включая YouTube и X. В ответ на это молодёжь вышла на улицы, что привело к тому, что протесты стали называть «протестами поколения Z». Несмотря на то, что власти впоследствии отменили блокировку и восстановили доступ к западным платформам, протестующие уже начали захватывать резиденции министров.