В Непале на фоне беспорядков начали эвакуацию членов правительства на вертолётах

На фоне беспорядков, охвативших Непал, армия приступила к эвакуации членов правительства из их официальных резиденций с использованием вертолётной авиации. Как сообщает газета Kathmandu Post, эти меры были приняты после серии нападений на дома министров и высокопоставленных чиновников, включая поджоги и акты вандализма.

«По мере эскалации протестов по всей стране непальская армия начала эвакуацию министров из их резиденций в Бхайсепати с помощью вертолётов», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что протестующие подожгли резиденцию одного из министров в районе Бхайсепати, что стало катализатором для начала операции по эвакуации. Представители силовых структур подтвердили, что армия также обеспечивает охрану здания парламента, а высшим должностным лицам предоставлена защита на территории военных казарм.