В Непале на фоне беспорядков начали эвакуацию членов правительства на вертолётах
KP: Армия Непала эвакуирует министров на вертолётах из-за массовых протестов
Обложка © ТАСС / ЕРА
На фоне беспорядков, охвативших Непал, армия приступила к эвакуации членов правительства из их официальных резиденций с использованием вертолётной авиации. Как сообщает газета Kathmandu Post, эти меры были приняты после серии нападений на дома министров и высокопоставленных чиновников, включая поджоги и акты вандализма.
«По мере эскалации протестов по всей стране непальская армия начала эвакуацию министров из их резиденций в Бхайсепати с помощью вертолётов», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что протестующие подожгли резиденцию одного из министров в районе Бхайсепати, что стало катализатором для начала операции по эвакуации. Представители силовых структур подтвердили, что армия также обеспечивает охрану здания парламента, а высшим должностным лицам предоставлена защита на территории военных казарм.
Напомним, протесты в стране начались после того, как правительство заблокировало ряд популярных социальных сетей, включая YouTube и X. В ответ на это молодёжь вышла на улицы, что привело к тому, что протесты стали называть «протестами поколения Z». Несмотря на то, что власти впоследствии отменили блокировку и восстановили доступ к западным платформам, протестующие уже начали захватывать резиденции министров. По данным СМИ, в результате столкновений погибли не менее 19 человек, более 300 получили ранения.