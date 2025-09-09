Мессенджер MAX
9 сентября, 09:05

Премьер Непала подал в отставку на фоне массовых беспорядков из-за соцсетей

Обложка © Wikipedia / Prime Minister&#x27;s Office

В городе Балкот, Непал, участники антиправительственных протестов подожгли частную резиденцию премьер-министра Шармы Оли. Об этом пишет газета Setopati.
Полицейские, обеспечивавшие безопасность здания, использовали слезоточивый газ. Вслед за этим протестующие подожгли резиденцию. Информация о том, кто находился внутри в тот момент, отсутствует.

Тем временем, как сообщает издание India Today, Шарма Оли уже подал в отставку на фоне массовых беспорядков. Незадолго до ухода в отставку премьер обратился к протестующим с призывом к мирному разрешению конфликта через диалог. Однако командующий армией генерал Ашок Радж Сигдел потребовал отставки главы правительства, заявив, что военные смогут навести порядок только после его ухода.

В городе Косьерич в Сербии на акции протеста пострадали трое полицейских
В городе Косьерич в Сербии на акции протеста пострадали трое полицейских

Напомним, протесты в стране начались после того, как правительство заблокировало ряд популярных социальных сетей, включая YouTube, X и WhatsApp. В ответ на это молодёжь вышла на улицы, что привело к тому, что протесты стали называть «протестами поколения Z». Несмотря на то, что власти впоследствии отменили блокировку и восстановили доступ к западным платформам, протестующие уже начали захватывать резиденции министров. По данным СМИ, в результате столкновений погибли не менее 19 человек, более 300 получили ранения.

Наталья Демьянова
