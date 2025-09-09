Премьер Непала подал в отставку на фоне массовых беспорядков из-за соцсетей

Тем временем, как сообщает издание India Today, Шарма Оли уже подал в отставку на фоне массовых беспорядков. Незадолго до ухода в отставку премьер обратился к протестующим с призывом к мирному разрешению конфликта через диалог. Однако командующий армией генерал Ашок Радж Сигдел потребовал отставки главы правительства, заявив, что военные смогут навести порядок только после его ухода.

Напомним, протесты в стране начались после того, как правительство заблокировало ряд популярных социальных сетей, включая YouTube, X и WhatsApp. В ответ на это молодёжь вышла на улицы, что привело к тому, что протесты стали называть «протестами поколения Z». Несмотря на то, что власти впоследствии отменили блокировку и восстановили доступ к западным платформам, протестующие уже начали захватывать резиденции министров. По данным СМИ, в результате столкновений погибли не менее 19 человек, более 300 получили ранения.