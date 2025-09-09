Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 07:43

Правительство Непала сняло запрет на соцсети после гибели 19 человек на протестах

Протест в Непале. Обложка © ТАСС / Zuma

Протест в Непале. Обложка © ТАСС / Zuma

Правительство Непала отменило запрет на использование социальных сетей после масштабных протестов, прокатившихся по столице Катманду и другим крупным городам страны, где погибли 19 человек. Это решение было принято в ходе экстренного заседания кабинета министров, сообщает издание Times of India.

«Министр связи и информатизации Непала Притхви Субба Гурунг заявил, что правительство отменило своё решение о запрете социальных сетей после экстренного заседания кабинета министров», — отмечается в публикации.

Министр добавил, что уже отдал распоряжение соответствующим ведомствам немедленно восстановить доступ ко всем заблокированным платформам.

Экстренное заседание правительства состоялось вечером 8 сентября. Участники акций, названных «демонстрациями поколения Z», выступали с плакатами «Запретите коррупцию, а не социальные сети», «Разблокируйте социальные сети» и «Молодёжь против коррупции».

В городе Косьерич в Сербии на акции протеста пострадали трое полицейских
В городе Косьерич в Сербии на акции протеста пострадали трое полицейских

Напомним, что в начале сентября власти Непала ввели блокировку большинства социальных сетей, сославшись на нарушение платформами новых правил регистрации. Это решение спровоцировало массовые акции протеста, в которых приняли участие тысячи молодых людей. По данным международных СМИ, в результате столкновений погибли не менее 19 человек, более 300 получили ранения.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • непал
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar