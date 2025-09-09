Правительство Непала сняло запрет на соцсети после гибели 19 человек на протестах

Правительство Непала отменило запрет на использование социальных сетей после масштабных протестов, прокатившихся по столице Катманду и другим крупным городам страны, где погибли 19 человек. Это решение было принято в ходе экстренного заседания кабинета министров, сообщает издание Times of India.

«Министр связи и информатизации Непала Притхви Субба Гурунг заявил, что правительство отменило своё решение о запрете социальных сетей после экстренного заседания кабинета министров», — отмечается в публикации.

Министр добавил, что уже отдал распоряжение соответствующим ведомствам немедленно восстановить доступ ко всем заблокированным платформам.

Экстренное заседание правительства состоялось вечером 8 сентября. Участники акций, названных «демонстрациями поколения Z», выступали с плакатами «Запретите коррупцию, а не социальные сети», «Разблокируйте социальные сети» и «Молодёжь против коррупции».