Правительство Непала сняло запрет на соцсети после гибели 19 человек на протестах
Протест в Непале. Обложка © ТАСС / Zuma
Правительство Непала отменило запрет на использование социальных сетей после масштабных протестов, прокатившихся по столице Катманду и другим крупным городам страны, где погибли 19 человек. Это решение было принято в ходе экстренного заседания кабинета министров, сообщает издание Times of India.
«Министр связи и информатизации Непала Притхви Субба Гурунг заявил, что правительство отменило своё решение о запрете социальных сетей после экстренного заседания кабинета министров», — отмечается в публикации.
Министр добавил, что уже отдал распоряжение соответствующим ведомствам немедленно восстановить доступ ко всем заблокированным платформам.
Экстренное заседание правительства состоялось вечером 8 сентября. Участники акций, названных «демонстрациями поколения Z», выступали с плакатами «Запретите коррупцию, а не социальные сети», «Разблокируйте социальные сети» и «Молодёжь против коррупции».
Напомним, что в начале сентября власти Непала ввели блокировку большинства социальных сетей, сославшись на нарушение платформами новых правил регистрации. Это решение спровоцировало массовые акции протеста, в которых приняли участие тысячи молодых людей. По данным международных СМИ, в результате столкновений погибли не менее 19 человек, более 300 получили ранения.