Власти Непала заблокировали ряд соцсетей за отсутствие регистрации

Правительство Непала ввело запрет на деятельность ряда популярных социальных сетей и онлайн-платформ за несоблюдение требований национального законодательства. Данную информацию передаёт издание The Kathmandu Post.

По данным публикации, среди заблокированных ресурсов оказались Facebook*, Instagram*, WhatsApp, YouTube, X, Reddit и LinkedIn. Решение объяснили тем, что владельцы этих платформ не подали заявки на официальную регистрацию в установленный семидневный срок, истёкший 4 сентября 2025 года. Отмечается, что требование о регистрации было введено Директивами по управлению использованием социальных сетей 2023 года с целью контроля нежелательного контента.

При этом некоторые сервисы, включая TikTok, Viber, Nimbuzz и Popo Live, уже прошли регистрацию, а Telegram и Global Diary ожидают одобрения поданных заявок. Власти подчеркнули, что блокировка является временной мерой, и доступ к платформам будет восстановлен после завершения процедуры регистрации. При этом старший партийный организатор правящей Коммунистической партии Непала Хит Радж Панди выразил опасения, что тотальная ограничение социальных сетей может привести к хаосу в стране, несмотря на необходимость регулирования цифрового пространства.

Ранее сообщалось, что в Казахстане армию перевели на использование национального мессенджера Aitu для безопасности. Военные планируют перейти на платформу до конца 2025 года.