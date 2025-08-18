Вместо WhatsApp и Telegram: Армию Казахстана полностью переведут на отечественный мессенджер

В Казахстане армию перевели на использование национального мессенджера Aitu для безопасности. Об этом сообщили в Минобороны республики.

«До сих пор для передачи данных зачастую использовались иностранные мессенджеры, что могло представлять угрозу для безопасности», — указано в сообщении ведомства.

Военные планируют перейти на национальный мессенджер до конца 2025 года. По их мнению, это позволит полностью контролировать информационные потоки, поскольку Aitu находится под юрисдикцией Казахстана и соответствует всем стандартам безопасности данных. Переход будет осуществлён с учётом структуры армии и существующих каналов связи, что гарантирует бесперебойную интеграцию.