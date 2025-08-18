Встреча Путина и Трампа
18 августа, 09:55

Вместо WhatsApp и Telegram: Армию Казахстана полностью переведут на отечественный мессенджер

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

В Казахстане армию перевели на использование национального мессенджера Aitu для безопасности. Об этом сообщили в Минобороны республики.

«До сих пор для передачи данных зачастую использовались иностранные мессенджеры, что могло представлять угрозу для безопасности», — указано в сообщении ведомства.

Военные планируют перейти на национальный мессенджер до конца 2025 года. По их мнению, это позволит полностью контролировать информационные потоки, поскольку Aitu находится под юрисдикцией Казахстана и соответствует всем стандартам безопасности данных. Переход будет осуществлён с учётом структуры армии и существующих каналов связи, что гарантирует бесперебойную интеграцию.

Замминистра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев отметил, что использование национальных IT-решений является мировым трендом для защиты цифрового суверенитета. Он подчеркнул, что переход на Aitu исключит утечку служебной информации и обеспечит её надежную защиту. Новый мессенджер будет использоваться для различных задач, включая оперативный обмен данными, совещания и координацию, что повысит безопасность и оптимизирует внутренние коммуникации.

Ранее сообщалось, что первый миллион пользователей зарегистрировался в российском мессенджере МАХ. 75% из них предпочитают Android, 23% — iOS, а 2% используют версию для ПК. Национальный мессенджер MAX будет официально представлен в начале осени.

