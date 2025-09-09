Сотни российских туристов не могут выбраться из охваченного беспорядками Непала
SHOT: Российские туристы заблокированы в Непале на фоне массовых протестов
Российские граждане не могут покинуть Непал, где вспыхнули массовые протесты после запрета на работу популярных западных соцсетей. Как сообщает телеграм-канал SHOT, в столице страны Катманду остаются несколько сотен россиян.
Протесты в Непале. Видео © Telegram / SHOT
В данный момент международный аэропорт частично закрыт, а выйти из домов или купить продукты многие не могут — супермаркеты не работают, у туристов заканчиваются запасы еды. По словам очевидцев, в городе вспыхивают пожары, митингующие поджигают дома чиновников, а военные вертолёты сбрасывают воду на толпу. Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку.
Также сообщается, что протестующие подожгли отель Hilton, где могли находиться иностранные туристы, а также резиденцию премьера, здание парламента и штаб-квартиру правящей партии. Министров эвакуирует армия.
Напомним, протесты в стране начались после того, как правительство заблокировало ряд популярных социальных сетей, включая YouTube и X. В ответ на это молодёжь вышла на улицы, что привело к тому, что протесты стали называть «протестами поколения Z». Несмотря на то, что власти впоследствии отменили блокировку и восстановили доступ к западным платформам, протестующие уже начали захватывать резиденции министров. По данным СМИ, в результате столкновений погибли не менее 19 человек, более 300 получили ранения.
