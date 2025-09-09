Сотни российских туристов не могут выбраться из охваченного беспорядками Непала

Российские граждане не могут покинуть Непал, где вспыхнули массовые протесты после запрета на работу популярных западных соцсетей. Как сообщает телеграм-канал SHOT, в столице страны Катманду остаются несколько сотен россиян.

Протесты в Непале. Видео © Telegram / SHOT

В данный момент международный аэропорт частично закрыт, а выйти из домов или купить продукты многие не могут — супермаркеты не работают, у туристов заканчиваются запасы еды. По словам очевидцев, в городе вспыхивают пожары, митингующие поджигают дома чиновников, а военные вертолёты сбрасывают воду на толпу. Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку.

Также сообщается, что протестующие подожгли отель Hilton, где могли находиться иностранные туристы, а также резиденцию премьера, здание парламента и штаб-квартиру правящей партии. Министров эвакуирует армия.