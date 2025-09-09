Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 сентября, 09:48

Протестующие в Непале подожгли здание парламента во время массовых беспорядков

Обложка © X / NepalsRhinoArmy

В столице Непала Катманду радикально настроенные демонстранты подожгли здание парламента. Кадры горящего здания, которое окутывает чёрный дым, распространилсь в Сети.

Напомним, что волнения в государстве начались после того, как власти приняли решение о блокировке ряда широко используемых платформ социальных сетей. В ответ на это непальская молодёжь на улицы с протестом.

Премьер Непала подал в отставку на фоне массовых беспорядков из-за соцсетей
Несмотря на то, что власти впоследствии отменили блокировку и восстановили доступ к платформам, протестующие уже начали захватывать резиденции министров. По данным СМИ, в результате столкновений погибли не менее 19 человек, более 300 получили ранения. Глава правительства Непала ушёл в отставку.

Мария Любицкая
  • Новости
  • непал
  • Происшествия
