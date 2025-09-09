Протестующие в Непале подожгли здание парламента во время массовых беспорядков

Напомним, что волнения в государстве начались после того, как власти приняли решение о блокировке ряда широко используемых платформ социальных сетей. В ответ на это непальская молодёжь на улицы с протестом.

Несмотря на то, что власти впоследствии отменили блокировку и восстановили доступ к платформам, протестующие уже начали захватывать резиденции министров. По данным СМИ, в результате столкновений погибли не менее 19 человек, более 300 получили ранения. Глава правительства Непала ушёл в отставку.