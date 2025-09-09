«Революция зумеров» в Непале: запрет соцсетей обернулся массовыми протестами и отставками

Что произошло

В Непале вспыхнули крупнейшие за последние годы акции протеста. Поводом стало решение правительства ограничить работу популярных мессенджеров и соцсетей — WhatsApp, Facebook и Instagram (в РФ запрещены, принадлежат Meta, признанной экстремистской).

4 сентября власти потребовали от зарубежных сервисов зарегистрироваться в Министерстве связи и информационных технологий. Те, кто этого не сделал, оказались под блокировкой. Решение вызвало резкую реакцию среди молодежи, для которой соцсети — не только способ общения, но и канал получения новостей и заработка.

Массовые выступления

В понедельник под зданием парламента в Катманду прошла акция «Революция поколения Z».

Протесты охватили столицу и как минимум семь других городов страны.

В них участвовали тысячи людей, преимущественно студенты и молодежь.

Силовики применяли слезоточивый газ, водометы и даже огнестрельное оружие.

По данным телеканала India Today, погибло не менее 19 человек, более сотни получили ранения. Nepal News сообщает, что общее число пострадавших достигло 500. Несмотря на отмену запрета, протесты продолжились — демонстранты ворвались в здание парламента.

Отставки и кризис власти

Премьер-министр Шарма Оли объявил об уходе, заявив, что это необходимо «ради конституционного урегулирования кризиса». СМИ утверждают, что он готовится покинуть страну и вылететь в Дубай.

В отставку также ушел министр внутренних дел Рамеш Лехак — на фоне гибели людей во время акций.

Власти Непала срочно отменили ограничение на соцсети, чтобы снизить градус напряжения.

Акция против запрета социальных сетей у здания парламента Непала в Катманду переросла в столкновения с полицией. Фото © EPA/NARENDRA SHRESTHA

Реакция властей

В Катманду с 9 сентября введен неограниченный комендантский час.

Международный аэропорт столицы приостановил работу, членов правительства эвакуировали военными вертолетами.

Премьер-министр созвал всепартийное совещание, чтобы попытаться договориться с оппозицией.

Поджоги

Протестующие подожгли частные резиденции ряда ключевых политиков:

премьера Оли в городе Балкот,

президента Рама Чандры Паудела,

лидера маоистской партии Пушпы Камала Дахала,

министра связи Притхви Суббы Гурунга,

главы МВД Рамеша Лехака.

Местные жители возле правительственного автомобиля, сгоревшего во время столкновений протестующих с полицией в Катманду. Фото © EPA/NARENDRA SHRESTHA

Почему законопроект вызвал бурю

Формально власти требовали, чтобы иностранные IT-компании регистрировались в Непале и платили налоги. По мнению правительства, это должно было «укрепить цифровой суверенитет» и защитить рынок. Но для пользователей, особенно молодых, это выглядело как прямое ограничение свободы слова и доступа к информации.

Местные эксперты отмечают, что соцсети стали важной частью экономики: многие студенты зарабатывают на онлайн-продажах, блогинге и удаленной работе. Их отключение воспринимается как угроза не только свободе, но и доходам.

