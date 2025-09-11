«Революция зумеров» в Непале обернулась миллиардными убытками
Khabarhub: Убытки от беспорядков в Непале составили 1,4 млрд долларов
Последствия «революции зумеров» в Непале оказались весьма серьёзными. По данным издания Khabarhub, общий ущерб инфраструктуры превысил отметку в 1,4 миллиарда долларов. Многие здания невозможно восстановить.
«Большинство сооружений не подлежат модернизации, их нельзя просто отремонтировать и использовать повторно, как после землетрясения. Восстановление обойдётся более чем в 200 миллиардов рупий (более 1,4 млрд долларов», — указано в статье.
Напомним, митинги в Непале начались после блокировки популярных соцсетей, например YouTube и X. Зумеры взбунтовались и вышли на улицы. Протестующие избили заместителя премьер-министра и министра финансов Непала Бишну Прасада Паудела. Кроме того, они подожгли офис президента, парламент и другие здания органов власти. Премьер-министр на этом фоне покинул свой пост, а скандальный закон был отменён.