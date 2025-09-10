Мессенджер MAX
10 сентября, 14:32

Зумеры помогли зэкам: Из-за беспорядков в Непале из тюрем сбежало 14 тысяч заключённых

В Непале более 13,5 тысячи заключённых сбежали из тюрем во время протестов

Обложка © ТАСС / Zuma

В ходе антиправительственных беспорядков в Непале более 13,5 тысячи заключённых сбежали из тюрем по всей стране. Об этом сообщил журнал India Today со ссылкой на полицию.

«Около 13 572 заключённых... сбежали из тюрем по всей стране в ходе инцидентов с побегами», — говорится в материале.

Побеги произошли на фоне массовых протестов, вызванных запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей. Полиция Непала ловит беглецов по всей стране.

Жена экс-премьера Непала осталась жива после нападения громящих всё вокруг зумеров
Жена экс-премьера Непала осталась жива после нападения громящих всё вокруг зумеров

Ранее сообщалось, что на фоне закрытия воздушного пространства и нестабильной ситуации в Непале российские туристы стали массово отказываться от поездок. Особенно сильно это коснулось тех, кто планировал посетить индуистский фестиваль «Дашайн» в сентябре–октябре. Кроме того, власти Непала задержали 27 человек за участие в беспорядках, грабежах и поджогах во время массовых акций протеста, направленных против жизни и имущества граждан.

