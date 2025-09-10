Зумеры помогли зэкам: Из-за беспорядков в Непале из тюрем сбежало 14 тысяч заключённых
В ходе антиправительственных беспорядков в Непале более 13,5 тысячи заключённых сбежали из тюрем по всей стране. Об этом сообщил журнал India Today со ссылкой на полицию.
«Около 13 572 заключённых... сбежали из тюрем по всей стране в ходе инцидентов с побегами», — говорится в материале.
Побеги произошли на фоне массовых протестов, вызванных запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей. Полиция Непала ловит беглецов по всей стране.
Ранее сообщалось, что на фоне закрытия воздушного пространства и нестабильной ситуации в Непале российские туристы стали массово отказываться от поездок. Особенно сильно это коснулось тех, кто планировал посетить индуистский фестиваль «Дашайн» в сентябре–октябре. Кроме того, власти Непала задержали 27 человек за участие в беспорядках, грабежах и поджогах во время массовых акций протеста, направленных против жизни и имущества граждан.