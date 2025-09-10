Жена экс-премьера Непала осталась жива после нападения громящих всё вокруг зумеров
Khabarhub: Супруга экс-премьера Непала жива после штурма их дома протестующими
Обложка © ТАСС / Zuma
После нападения на резиденцию бывшего премьер-министра Непала Джалы Натха Кханала его супруга не мертва, как писали ранее СМИ, а находится в больнице в критическом состоянии. Об этом сообщил портал Khabarhub.
Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии и борется за жизнь. Медицинское учреждение подтвердило факт тяжёлого состояния пострадавшей.
Ранее сообщалось, что в Непале протестующие штурмовали резиденцию бывшего премьер-министра Джалы Натха Кханала. Во время нападения в доме возник пожар, в результате которого, как сообщалось, супруга экс-премьера погибла.