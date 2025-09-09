Жена экс-премьера Непала погибла после нападения протестующих на их дом

В Непале протестующие устроили настоящий штурм резиденции бывшего премьер-министра страны Джаны Натха Кханала, после их нападения в доме начался пожар, в котором серьёзно пострадала жена чиновника. Об этом сообщил портал Khabarhub. По последним данным, женщина скончалась в больнице, врачи не успели её спасти.

Как утверждается в статье, супруга экс-премьера Арзу Рана Деуба находилась внутри здания, когда митингующие начали его атаковать и поджигать. Женщина пыталась остановить их и звала на помощь, но выбраться из огня смогла лишь в последний момент. У неё были серьёзно поражены лёгкие, а ожоги зафиксированы на многих участках тела.