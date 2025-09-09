Жена экс-премьера Непала погибла после нападения протестующих на их дом
Khabarhub: В Непале протестующие сожгли дом экс-премьера, его жена погибла
Обложка © Х / Britain is broken
В Непале протестующие устроили настоящий штурм резиденции бывшего премьер-министра страны Джаны Натха Кханала, после их нападения в доме начался пожар, в котором серьёзно пострадала жена чиновника. Об этом сообщил портал Khabarhub. По последним данным, женщина скончалась в больнице, врачи не успели её спасти.
Протестующие в Непале устроили поджог дома экс-премьера. Видео © Х / Britain is broken
Как утверждается в статье, супруга экс-премьера Арзу Рана Деуба находилась внутри здания, когда митингующие начали его атаковать и поджигать. Женщина пыталась остановить их и звала на помощь, но выбраться из огня смогла лишь в последний момент. У неё были серьёзно поражены лёгкие, а ожоги зафиксированы на многих участках тела.
Напомним, протесты в Непале начались после того, как правительство ограничило доступ к нескольким популярным социальным сетям, включая YouTube и X. В ответ на это молодёжь вышла на улицы, в Сети шествия назвали «протесты поколения Z». Власти позднее сняли блокировку и восстановили доступ к западным платформам, но протестующие уже начали громить дома чиновников, а на улицах устраивать хаос. Неизвестные под прикрытием митингов избили заместителя премьер-министра и министра финансов Непала Бишну Прасада Паудела. Также протестующие подожгли офис президента, парламент и другие здания органов власти.