Громящие Непал зумеры выдвинули рэпера на пост премьера

Балендра Шах раньше был простым непальским рэпером, чьё творчество было посвящено социальным проблемам и трудностям жизни, в 2022 году добился невероятного политического успеха, заняв пост мэра столицы. Его образ «своего парня», вышедшего из народной среды, снискал ему огромную популярность среди молодёжи, которая теперь видит в нём символ перемен.

Напомним, что поводом для массовых протестов стало решение властей Непала ввести запрет на работу социальных сетей, не прошедших официальную регистрацию. Несмотря на скорую отмену этого решения, протесты не только не утихли, но и переросли в требования отставки правительства. Акции сопровождались беспрецедентными актами насилия: поджогами резиденции премьера, штурмом правительственного комплекса, атаками на здания правящей партии и парламента. В результате столкновений погибло более 20 человек, сотни получили ранения, что вынудило премьера подать в отставку, а членов правительства — эвакуировать вертолётами.