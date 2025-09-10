Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 10:27

В сгоревшем доме дочери экс-премьера Непала нашли обугленное тело

Khabarhub: В сгоревшем доме дочери экс-премьера Непала обнаружено тело

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

В Непале в доме дочери бывшего премьер-министра страны Пушпы Камала Дахала, известного как Прачанда, вспыхнул пожар во время антиправительственных беспорядков. В руинах нашли обгоревшее тело. Об этом сообщил портал Khabarhub.

«Из дома Ганги Дахал, дочери бывшего премьер-министра... Пушпы Камала Дахала «Прачанды», было извлечено сожжённое тело после того, как дом был подожжён на фоне продолжающихся беспорядков», — говорится в материале.

Дом Ганги Дахал оказался в эпицентре протестов и был охвачен пламенем. После того как пожарные справились с огнём, внутри обнаружили тело. Однако личность погибшего пока не установлена.

Дворец правительства Непала полностью уничтожен пожаром
Дворец правительства Непала полностью уничтожен пожаром

На днях в Непале вспыхнули крупнейшие за последние годы акции протеста, вызванные решением правительства ввести ограничения на использование популярных мессенджеров и социальных сетей. Впоследствии демонстрации переросли в масштабные беспорядки: протестующие подожгли административные здания, в том числе парламент и офис президента, напали на министров и заявили о захвате власти. На этом фоне глава правительства страны покинул свой пост. Согласно последней информации, в результате этих событий погибли 22 человека, а около 500 получили ранения. Более подробную информацию о «революции зумеров» в Непале читайте Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • непал
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar