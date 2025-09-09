Мессенджер MAX
9 сентября, 17:38

Дворец правительства Непала полностью уничтожен пожаром

Правительственный дворец в Непале полностью охвачен огнём

В Непале в огне оказался дворец правительства — здание Сингха Дурбар, построенное в 1903 году, охвачено пламенем. В этом историческом помещении располагались правительственные учреждения и кабинет премьер-министра, который ушёл в отставку на фоне массовых протестов.

Пожар во Дворце Правительства в Непале. Видео © Х / Оnline Кhabar

На фоне продолжающихся беспорядков армия страны уже вывела войска на улицы военных. Судя по кадрам, у тушения пожара даже не преступили.

АТОР: В Непале находятся не более 400 российских туристов, аннуляций туров нет

Напомним, что в Непале вспыхнули крупнейшие за последние годы акции протеста, вызванные решением правительства ввести ограничения на использование популярных мессенджеров и социальных сетей. Впоследствии протесты переросли в масштабные беспорядки:демонстранты подожгли административные здания, в том числе парламент и офис президента, напали на министров и заявили о захвате власти. Согласно последней информации, в результате этих событий погибли 22 человека, а около 500 получили ранения. Более подробную информацию о «революции зумеров» в Непале читайте Life.ru.

Обложка © Х / Оnline Кhabar

