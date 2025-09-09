АТОР: В Непале находятся не более 400 российских туристов, аннуляций туров нет

В настоящее время в Непале могут находиться от 350 до 400 российских граждан, причём лишь около 50 из них прибыли в страну по организованным турам. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации туроператоров России (АТОР). Как подчёркивается в сообщении, массовых аннуляций заранее забронированных туров не зафиксировано, а ближайшие запланированные заезды пока сохраняются в расписании.

Ключевой особенностью туристических маршрутов является минимальное пребывание путешественников в столице Катманду, где в настоящее время проходят антиправительственные протесты. Как пояснил вице-президент АТОР Артур Мурадян, столица для большинства туристов выполняет исключительно транзитную функцию.

«Катманду — это в первую очередь пункт пересадки перед или после горных треккингов и восхождений», — отметил Мурадян.

Непал традиционно остаётся экзотическим и узкоспециализированным направлением для российских путешественников, привлекающим преимущественно альпинистов, ценителей буддийской культуры и природных достопримечательностей. Высокий сезон начнётся лишь в октябре, что оставляет временной запас для нормализации обстановки. Мурадян отметил, что страна десятилетиями характеризовалась исключительной политической стабильностью, что делает текущие события особенно непредсказуемыми для туррынка.