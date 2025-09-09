АТОР: В Непале находятся не более 400 российских туристов, аннуляций туров нет
Обложка © ТАСС / АР
В настоящее время в Непале могут находиться от 350 до 400 российских граждан, причём лишь около 50 из них прибыли в страну по организованным турам. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации туроператоров России (АТОР). Как подчёркивается в сообщении, массовых аннуляций заранее забронированных туров не зафиксировано, а ближайшие запланированные заезды пока сохраняются в расписании.
Ключевой особенностью туристических маршрутов является минимальное пребывание путешественников в столице Катманду, где в настоящее время проходят антиправительственные протесты. Как пояснил вице-президент АТОР Артур Мурадян, столица для большинства туристов выполняет исключительно транзитную функцию.
«Катманду — это в первую очередь пункт пересадки перед или после горных треккингов и восхождений», — отметил Мурадян.
Непал традиционно остаётся экзотическим и узкоспециализированным направлением для российских путешественников, привлекающим преимущественно альпинистов, ценителей буддийской культуры и природных достопримечательностей. Высокий сезон начнётся лишь в октябре, что оставляет временной запас для нормализации обстановки. Мурадян отметил, что страна десятилетиями характеризовалась исключительной политической стабильностью, что делает текущие события особенно непредсказуемыми для туррынка.
Напомним, что в Непале вспыхнули крупнейшие за последние годы акции протеста, вызванные решением правительства ввести ограничения на использование популярных мессенджеров и социальных сетей. Впоследствии протесты переросли в масштабные беспорядки: демонстранты подожгли административные здания, в том числе парламент и офис президента, напали на министров и заявили о захвате власти. Согласно последней информации, в результате этих событий погибли 22 человека, а около 500 получили ранения. Более подробную информацию о «революции зумеров» в Непале читайте Life.ru.