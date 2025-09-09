Протестующие в Непале подожгли аэропорт имени Будды
Обложка © X / kathmandupost
Протестующие против правительства в Непале подожгли аэропорт Бхайрахавы и четыре правительственных машины. Об этом сообщает издание Kathmandu Post.
«Во вторник вечером протестующие Generation Z подожгли Международный аэропорт имени Гаутамы Будды в Бхайрахаве», — говорится в сообщении издания в соцсети Х.
По данным издания, примерно тысяча протестующих проникла на территорию аэропорта, нанесла ущерб имуществу и подожгла четыре служебных машины. Также повреждено несколько автомобилей службы безопасности.
Напомним, протесты в Непале начались после того, как правительство ограничило доступ к нескольким популярным социальным сетям, включая YouTube и X. В ответ на это молодёжь вышла на улицы, в Сети шествия назвали «протесты поколения Z». Однако митинги переросли в массовые беспорядки: протестующие подожгли офис президента, парламент и другие здания органов власти, а также избили заместителя премьер-министра и министра финансов Непала.