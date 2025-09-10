В Кремле ответили на вопрос о внешнем вмешательстве в погромы в Непале
Песков: Ситуация в Непале практически вышла из-под контроля
Ситуация в Непале, охваченном массовыми беспорядками, практически вышла из-под контроля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видим, что ситуация фактически вышла из-под контроля», — заявил представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что какой-либо информации о внешнем вмешательстве в ситуацию в Непале у Москвы нет. Пресс-секретарь главы государства пожелал стране скорейшего возвращения в конституционное русло, восстановления порядка, обеспечения безопасности граждан и всех туристов, в первую очередь российских, которые находятся на территории Непала.
Напомним, в начале недели в Непале вспыхнули массовые протесты, вызванные решением властей ввести ограничения на использование популярных мессенджеров и соцсетей. Демонстрации переросли в масштабные беспорядки: протестующие сожгли многие административные здания, в том числе парламент и офис президента, напали на министров и заявили о захвате власти. На этом фоне глава правительства страны, некоторые министры и депутаты покинули свой пост. Согласно последней информации, в результате этих событий погибли 22 человека, а около 500 получили ранения. Более подробную информацию о «революции зумеров» в Непале читайте Life.ru.