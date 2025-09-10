Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 11:02

В Кремле ответили на вопрос о внешнем вмешательстве в погромы в Непале

Песков: Ситуация в Непале практически вышла из-под контроля

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Ситуация в Непале, охваченном массовыми беспорядками, практически вышла из-под контроля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим, что ситуация фактически вышла из-под контроля», — заявил представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что какой-либо информации о внешнем вмешательстве в ситуацию в Непале у Москвы нет. Пресс-секретарь главы государства пожелал стране скорейшего возвращения в конституционное русло, восстановления порядка, обеспечения безопасности граждан и всех туристов, в первую очередь российских, которые находятся на территории Непала.

В сгоревшем доме дочери экс-премьера Непала нашли обугленное тело
В сгоревшем доме дочери экс-премьера Непала нашли обугленное тело

Напомним, в начале недели в Непале вспыхнули массовые протесты, вызванные решением властей ввести ограничения на использование популярных мессенджеров и соцсетей. Демонстрации переросли в масштабные беспорядки: протестующие сожгли многие административные здания, в том числе парламент и офис президента, напали на министров и заявили о захвате власти. На этом фоне глава правительства страны, некоторые министры и депутаты покинули свой пост. Согласно последней информации, в результате этих событий погибли 22 человека, а около 500 получили ранения. Более подробную информацию о «революции зумеров» в Непале читайте Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • непал
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar