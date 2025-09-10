В Непале задержали 27 участников массовых беспорядков
Обложка © ТАСС / Zuma
В Непале задержали 27 человек за беспорядки, грабежи и поджоги во время массовых акций протеста. Об этом сообщает портал Кhabarhub. Отмечается, что участники беспорядков были вовлечены в акты насилия, направленные против жизни и имущества граждан.
В ходе операции армия Непала изъяла 31 единицу огнестрельного оружия и боеприпасов, которые были похищены во время беспорядков во вторник. Ответственность за поддержание порядка на улице станы армия взяла на себя только вечером 9 сентября.
Напомним, что на днях в Непале вспыхнули крупнейшие за последние годы акции протеста, вызванные решением правительства ввести ограничения на использование популярных мессенджеров и социальных сетей. Впоследствии демонстрации переросли в масштабные беспорядки: протестующие подожгли административные здания, в том числе парламент и офис президента, напали на министров и заявили о захвате власти. На этом фоне глава правительства страны покинул свой пост. Согласно последней информации, в результате этих событий погибли 22 человека, а около 500 получили ранения. Более подробную информацию о «революции зумеров» в Непале читайте Life.ru.