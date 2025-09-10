В Непале задержали 27 участников массовых беспорядков

В Непале задержали 27 человек за беспорядки, грабежи и поджоги во время массовых акций протеста. Об этом сообщает портал Кhabarhub. Отмечается, что участники беспорядков были вовлечены в акты насилия, направленные против жизни и имущества граждан.

В ходе операции армия Непала изъяла 31 единицу огнестрельного оружия и боеприпасов, которые были похищены во время беспорядков во вторник. Ответственность за поддержание порядка на улице станы армия взяла на себя только вечером 9 сентября.