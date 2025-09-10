«Очень страшно»: Захарова связала события в Непале с отсутствием диалога между государством и народом

Трагедия в Непале в очередной раз демонстрирует критическую важность синергии между государством и обществом, а также чёткого выполнения каждой ветвью власти своих функций на благо народа. Такое мнение в эфире авторской программы на радио Sputnik высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«То, что было вчера — история наблюдения за трагедией в прямом эфире. Весь мир наблюдал, как людей, которые ещё вчера были у власти, ещё вчера были общественными деятелями, политиками — назначенными, избранными — попали под прицелы объективов телефонов, их избивали, убивали. И всё это было в прямом эфире. Это очень страшно», — сказала Захарова.

Захарова акцентировала внимание на высокой скорости и интенсивности распространения этой беды. Дипломат добавила, что надеется на скорейшее прекращение беспорядков в Непале и стабилизацию обстановки в стране. По её словам, весь день её не покидала мысль о том, как важно единство государства, общества и народа, при котором каждый институт выполняет свои функциональные обязанности, чтобы предотвратить подобные ужасы.