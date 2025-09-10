«Очень страшно»: Захарова связала события в Непале с отсутствием диалога между государством и народом
Обложка © Telegram / МИД России
Трагедия в Непале в очередной раз демонстрирует критическую важность синергии между государством и обществом, а также чёткого выполнения каждой ветвью власти своих функций на благо народа. Такое мнение в эфире авторской программы на радио Sputnik высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«То, что было вчера — история наблюдения за трагедией в прямом эфире. Весь мир наблюдал, как людей, которые ещё вчера были у власти, ещё вчера были общественными деятелями, политиками — назначенными, избранными — попали под прицелы объективов телефонов, их избивали, убивали. И всё это было в прямом эфире. Это очень страшно», — сказала Захарова.
Захарова акцентировала внимание на высокой скорости и интенсивности распространения этой беды. Дипломат добавила, что надеется на скорейшее прекращение беспорядков в Непале и стабилизацию обстановки в стране. По её словам, весь день её не покидала мысль о том, как важно единство государства, общества и народа, при котором каждый институт выполняет свои функциональные обязанности, чтобы предотвратить подобные ужасы.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также отметила важность своевременного реагирования на моменты социального напряжения для недопущения необратимых последствий.
Напомним, решение правительства Непала ввести цензуру в мессенджерах и соцсетях спровоцировало самые массовые за последнее время протесты. Ситуация быстро вышла из-под контроля: акции привели к погромам, поджогам административных зданий (парламента и офиса президента) и нападениям на чиновников с заявлениями о захвате власти. В результате столкновений погибло 22 человека, еще около 500 пострадали. Событие окрестили «революцией зумеров». Подробнее о развитии событий — в материале Life.ru.